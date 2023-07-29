Ayçiçekleri Trakya'yı çiçek bahçesine çevirdi

"EDİRNE AGRO TURİZMDEN EN İYİ YARARLANAN KENT"



Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Trakya'nın agro turizmden en iyi yararlanan bölgelerin başında geldiğini söyledi. Verimli Trakya topraklarının ülke ekonomisine tarımda olduğu kadar turizm sektöründe de katkı sunduğunu vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Edirne neredeyse her mevsim tarımsal üretimin turizmle bütünleştiği bir şehir olarak Türkiye'nin hep gündemine geliyor. Lavantadan tutun bağ bozumuna, kanola tarlalarından buğday hasadı sonrası saman balyalarına bu anlamda fotoğrafçıların çok dikkatini çekiyor, şimdi de ayçiçeği... Dernek olarak kent tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Ayçiçeği sonrası Trakya toprakları bağ bozumu etkinlikleriyle de turizme katkı sunacak."

Bacıoğlu, Edirne'deki 1 milyon 210 bin dekarda ekilen "gündöndü"lerin kenti dev bir çiçek bahçesine dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.