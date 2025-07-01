Aydın'daki Nasuh Paşa Külliyesi hizmete açıldı
Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18'inci yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadet ve ziyarete açıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinin Köprülü Veysipaşa Mahallesinde bulunan Nasuh Paşa Külliyesi, 1708 yılında yolcuların konaklanması ve ticaretin gelişimi için Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yapıldı.
Mimari yönüyle dikkat çeken tarihi Nasuh Paşa Külliyesi'nin, Aydın Valiliği öncülüğünde restorasyonu titizlikle gerçekleştirildi. Tarihi dokuya uygun şekilde restorasyonu yapıp tamamlanan Nasuhpaşa Külliyesi'nin açılışı düzenlenen tören ile yapıldı.
Restorasyon çalışmaları kapsamında külliyenin mescidi, çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun şekilde yenilendi.
Açılışta konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, "...Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yenilenen Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın'ın tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacaktır..." dedi.
"ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ"
Aydın Valisi Yakup Canbolat ise "1708 yılında Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yaptırılan bu külliye sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de şehrimizin önemli simgelerinden biridir. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde külliyemiz yeniden ayağa kalkmış, hem ibadete hem de eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak duruma gelmiştir. Bu tarihi mekanın yeniden hizmete girmesi geçmişle bağlarımızı kuvvetlendirmemize, köklü değerlerimizi yaşatmamıza ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize vesile olacaktır" dedi.
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