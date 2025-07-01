Aydın'daki Nasuh Paşa Külliyesi hizmete açıldı

"ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ"

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise "1708 yılında Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yaptırılan bu külliye sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de şehrimizin önemli simgelerinden biridir. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde külliyemiz yeniden ayağa kalkmış, hem ibadete hem de eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak duruma gelmiştir. Bu tarihi mekanın yeniden hizmete girmesi geçmişle bağlarımızı kuvvetlendirmemize, köklü değerlerimizi yaşatmamıza ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize vesile olacaktır" dedi.