Aydınpınar dört mevsim konaklama imkanı sunacak

Düzce Belediyesi, doğa ile konforu birleştirerek yerli ve yabancı turistlerin tercih başlıkları arasına girmesi, bölge ve ülke turizminin lokomotifleri arasına yer alması için yoğun çalışma başlatılan Aydınpınar Şelalesi'nde yoğun mesai harcıyor.



Başkan Faruk Özlü’nün girişimleri neticesinde farklı bir konsept ile doğa ve kampseverlerin hizmetine sunmak, tabiat ile iç içe keyifli ve sakin zaman geçirmek isteyenlerin odak noktası haline gelmesi çalışmaları çerçevesinde yapılan Dome çadırlar ile bungalov ev projeleri tüm hızıyla sürdürülüyor.

İlk etapta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından projesi onaylanan, ardından gerçekleştirilen vaziyet planı ve kır evi mimari avan projeleri revizelerinin de onaylanmasıyla birlikte 20 adet 54 metrekarelik bungalov ev ile 9 adet de 36 metrekarelik Dome çadırlar, 4 mevsim konaklama imkanıyla Düzce turizminin hizmetine sunulacak.



Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelTur tarafından sürdürülen inşa çalışmalarının ilk etabında 9 Dome Çadır ile 1 bungalov evin bitirilmesi planlanıyor. Yapılacak olan Dome çadırların 7’sinde çift kişilik yatağın yanı sıra çocuk yatağı bulunurken, bungalov evin asma katında 2 tek yatak ile alt kısmında çift kişilik yatak bulunacak.