Ayvalık'ın plaj ve koyları bayramda misafirlerini ağırlayacak

Sokakları zeytin kokan Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası bulunan Ayvalık, 17 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla Sarımsaklı Plajı, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kamp ve dalış alanları, masmavi plaj ve koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla ilgi görüyor.



Ayvalık, yaklaşık 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisiyle yazın yanı sıra diğer mevsimlerde de İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz sezonunu okulların tatile girmesiyle açacak ilçedeki konaklama tesislerinde, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.



İdari izinle 9 güne uzatılan tatil dönemi için turistik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar yüzde 70'i ulaştı. Arife gününe kadar birçok işletmede tam doluluğa ulaşılması öngörülüyor.

