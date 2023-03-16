Baharın geldiği Ağrı Dağı'na güney yarımküreden kuş göçü başladı

Gelen türler arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu "kırmızı liste"ye alınan kız kuşu (Vanellus vanellus) da bulunuyor.



Bölgede Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER), Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), KuzeyDoğa Derneği ve gönüllülerce göç dönemi boyunca gözlem yapılarak göçen türler tespit edilecek.



KUŞMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, göçün başlamasıyla birlikte alanda gözlem ve fotoğraflamaya başladıklarını söyledi. Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarının önemini vurgulayan Çelik, "Baharın gelmesiyle birlikte bu alanlarda yaptığımız arazi çalışmalarımızda, kuş aktivitesi bakımından çok hareketliliğin yaşandığını, yavaş yavaş yaz göçmenlerinin buraya geldiklerini gözlemledik" dedi.

