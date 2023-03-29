Baharın müjdecisi leylekler Muş Ovası'ndaki yuvalarına yerleşti

SULAK ALANLARI TERCİH EDİYORLAR



Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, Muş'ta sulak alanlar ve kuş türleriyle ilgili araştırma yaptıklarını söyledi. Her yıl martın ikinci haftasından itibaren Muş'a çok sayıda leyleğin geldiğini ifade eden Avci, "Leylekler genelde sulak alan, çayır, Murat ve Karasu nehirleri havzasını tercih ediyor. Sulak alan ve çayırların olduğu yerlerdeki köyleri tercih ediyorlar. Her yıl yaptıkları yuvaya geri geliyorlar. 15 Ağustos'tan sonra göç başlıyor, eylülün sonuna kadar devam ediyor" dedi.

