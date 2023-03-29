Baharın müjdecisi leylekler Muş Ovası'ndaki yuvalarına yerleşti

Sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, bugünlerde baharın müjdecisi olan leyleklere ev sahipliği yapıyor. Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Muş'ta elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına dönüyor.
Yöre halkı da yaz boyunca köylerinde konaklayan leylekleri koruyor, beslenmelerine yardımcı oluyor.
SULAK ALANLARI TERCİH EDİYORLAR
Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, Muş'ta sulak alanlar ve kuş türleriyle ilgili araştırma yaptıklarını söyledi. Her yıl martın ikinci haftasından itibaren Muş'a çok sayıda leyleğin geldiğini ifade eden Avci, "Leylekler genelde sulak alan, çayır, Murat ve Karasu nehirleri havzasını tercih ediyor. Sulak alan ve çayırların olduğu yerlerdeki köyleri tercih ediyorlar. Her yıl yaptıkları yuvaya geri geliyorlar. 15 Ağustos'tan sonra göç başlıyor, eylülün sonuna kadar devam ediyor" dedi.