Bakan Ersoy: Yeni hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

Turizmde pek çok başarıya imza attıkları bir yılın daha sonuna yaklaşıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'ye başlarken '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefiyle yola çıktıklarını, temmuzda '47 milyon turist ve 37 milyar dolar' olarak revize ettiklerini ama bunun da yetmediğini söyledi. Son olarak ekimde yeni bir revize yaparak, yeni hedefin '50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir' olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, "İnşallah, 2022 yılı sona erdiğinde bu rakamları da geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



GECELEME GELİRİ 90 DOLARA YÜKSELİYOR



Ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirinde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "2002'de 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019'da 38,9 milyar dolara yükselttik. 2019'da 76,2 dolar ve 2021'de 81,25 dolar olarak gerçekleşen kişi başı gecelik ortalama harcamanın da bu yıl sonu itibarıyla 90 dolara yükseleceğini öngörüyoruz" dedi.



2019'A GÖRE EN AZ DÜŞÜŞ TÜRKİYE'DE



2022 rakamlarını 2019'la kıyaslayan Bakan Ersoy, "Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi ve rakiplerimize fark attığımızı net şekilde görmekteyiz. Örneğin ziyaretçi sayısında 2019 ile 2022 yıllarının ilk 7 aylık dönemine baktığımızda İtalya yüzde 29, İspanya yüzde 18 ve Yunanistan yüzde 12 oranında 2019'un gerisinde kalmış durumda. Biz bu farkı yüzde 7'ye indirmeyi başardık" açıklamasında bulundu.



GELİR 2019'UN YÜZDE 14 ÜZERİNDE



2019 ile 2022 yıllarının 7 aylık turizm gelirlerini de karşılaştıran Ersoy, "İtalya yüzde 13, İspanya yüzde 6, Yunanistan yüzde 4 oranında 2019 rakamlarının gerisinde kalmış durumda. Biz Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık. Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse, ziyaretçi sayısında 2019'la farkı neredeyse kapatmış olacağız. Turizm gelirlerinde ise 2019'un çok üzerinde bir artış yakalayacağız" ifadelerini kullandı.