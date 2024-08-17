Bakü'nün tarihi sembolü Kız Kalesi zamana meydan okuyor

Orta Çağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, Bakü'ye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Tarihi İçerişehir'de, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Kız Kalesi'nin, tarih boyunca deniz feneri, rasathane, gözetleme kulesi ve güneşe tapanların mabedi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor.



1964'den itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve 2000'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kız Kalesi, her gün ziyaretçi akınına uğruyor.



Dokuz kattan oluşan ve yüksekliği 31 metreyi bulan kaleye çıkan turistler, İçerişehir'in yanı sıra Bakü'nün diğer mahallelerini ve Hazar Denizi'ni izleme fırsatı buluyor.