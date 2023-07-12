Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı

"SİNOP VİLLA TARZI MOZAİKLER KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI"

Bu sezon ana hedeflerinin mevcut kazı alanındaki mimarileri ve mozaikleri restore etmek olduğuna işaret eden Köroğlu, “En son geçen yıl çok önemli bir buluntu ele geçti. Klasik döneme ait bir çakıl taşı mozaik döşeme bulduk. Burası bir evin erkeklerin yemek yediği bölümü. Onun etrafını temizleyip ortaya çıkarıp restorasyonunu yapacağız" dedi ve ekledi:

"Anadolu’da bu tarz önemli villa tarzı mozaikler çok sayıda değil. O açıdan Sinop çok şanslı. Yine erken Bizans dönemi mezar mozaiklerimiz var. Onların restoreleri tamamlandı. İnşallah onların üzerine koruyucu çatı ve gezi yolları yapılacak. Onarım ve restorasyon çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.”