Balıkesir'deki Alaca Mescid Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı

Ustaoğlu, Balıkesir'in kimliğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:



"Kentimizin tarihine, kimliğine yakışacak bir şekilde burayı hizmete açmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'e gelen ve burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın mutlu olacağını düşünüyoruz. Kentimizin Kuvayımilliye Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum."



Alaca Mescid Camisi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesilmesiyle ibadete açıldı.