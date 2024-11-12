Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden 'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.

Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor - 1

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Meryem Durmuş, ara tatili değerlendirmek istediklerini belirterek, "'nın manevi değerleri gerçekten çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim buraya, herkese buraya gelmeyi öneriyorum" diye konuştu.

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