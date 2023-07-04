Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 18 silah arkadaşı ile birlikte yola çıktığı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.



"İLK 6 AYDA 125 BİN ZİYARETÇİ"



Müze Sorumlusu ve Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Samsun'daki müzeler içerisinde, Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi en fazla ilgi gören yerlerden biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri, kıyafetleri, o döneme ait eser ve fotoğrafların da yer aldığı müze özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. 9 günlük bayram tatilinde bir yoğunluk bekliyorduk ve bunu da gördük. Bayram tatili boyunca müzemiz vatandaşlarımızın ziyaretine açık tutuldu. Bu sürede yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan müzeleri, 2023 yılının ilk 6 aylık süre zarfında yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. 125 bin kişi ise Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdi" diye konuştu.



ATATÜRK'ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR



Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR



Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında, tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümündeki Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.



35 BİN METREKARE ALANA SAHİP



Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.