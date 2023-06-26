Bayramda tatilcilerin doğudaki tercihi: Hazar Gölü

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında bulunan ve 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridiyle ziyaretçilerine denizi aratmayan Hazar Gölü, çevresindeki turistik tesislerin bayram tatili süresince yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.



Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Hazar Gölü'ne gelen ziyaretçiler, kıyı şeridinde yer alan turistik tesisler, restoranlar, plajlar, kamp alanları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turu gibi sosyal aktivite imkanlarıyla gönüllerince bir tatil geçirecek.



Ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen işletmeler bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, bölgenin en gözde turizm merkezlerinden Hazar Gölü'nde havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun başladığını belirtti.



Gündoğan, göl çevresindeki otel, apart ev, turistik tesis ve kamp alanlarında bayram tatili dolayısıyla rezervasyonların yüzde 100 doluluğa ulaştığını ifade etti.

