Bayramın 2’nci gününde ziyaretçi akını

Şanlıurfa’daki tarihi Balıklıgöl, bayramın 2’nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramın 2’nci gününde ziyaretçi akını

Bayram tatili dolayısıyla Türkiye’nin farklı kentlerinden ’ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl’ü ziyaret etti.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, tarihi, dini ve turistik mekanı herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. Yoğunluğun 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanması bekleniyor.

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