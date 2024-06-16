Bayramın ilk gününde Ilıca Plajı'nda yoğunluk

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nı Çeşme'de karşıladı. Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Çeşme'de tatile gelen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Günübirlik tatilciler de plajlara geldi. Denizi, kumu ve güneşiyle tercih edilen Ilıca Plajı'nı dolduran tatilciler ise hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.



Ailesiyle bayram tatili için geldikleri Ilıca Plajı'nda keyifli vakit geçirdiğini belirten Furkan Kerimoğlu (12)”6'ncı sınıfa geçtim. İstanbul'dan geldik. Yaklaşık iki saattir buradayım çok eğleniyorum. 4 gün bir evde kalacağız. Çeşme'nin denizi dalgalı ama çok güzel” dedi.



Ömer Kavak (12) da "Bayram için geldik. Teyzelerimiz burada oturuyor, onları ziyarete geldik. Çeşme çok güzel. Sabah bayramlaştık. Sonra denize geldik. 1 hafta buradayız" diye konuştu.