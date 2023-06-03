Beçin Antik Kenti Güney Ege'nin tarihine ışık tutuyor

Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentteki arkeolojik çalışmalarda her yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Pektaş, "Bu yılki kazı çalışmalarımız yaklaşık 1,5 ay önce başladı. 3 farklı alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. İç Kale'nin iç kısmındaki narlı sarnıçta, İç Kale'nin hemen dışında surların dibindeki kule kısmında ve şapelin bulunduğu alanın çevresinde kazı çalışması yapıyoruz" dedi.



Bu yılki kazı çalışmalarının, 14'ü uzman 40 kişiyle yürütüldüğünü bildiren Pektaş, kazılardan elde edilen buluntuların değerlendirilmesi, restorasyon projelerinin hazırlanarak uygulanması için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Alanda önceki yıllarda yapılan çalışmada Helenistik dönemden Cumhuriyet devrine kadar kesintisiz yerleşimin sürdüğünü ortaya çıkardıklarını vurgulayan Pektaş, kentte katman katman her dönemden kesintisiz bir yapılaşmanın yer aldığını söyledi. Muğla bölgesinin ve Milas'ın dip tarihinin Beçin'den çıkacağını dile getiren Pektaş, bu verilerin de özellikle bu yılki kazılarla gün yüzüne çıkmaya başladığını sözlerine ekledi.