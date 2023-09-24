Bergama'nın ziyaretçi sayısı artıyor

Pergamon Antik Kenti, Asklepion Tapınağı, Akropolis, Kızıl Avlu ve İzmir Bergama Müzesi ile turistlere Antik Çağ'dan bugüne tarihi bir yolculuk yaşatan Bergama, 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.



Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla "nadir eserler" arasında yer alan mozaikleri ve birçok eşsiz buluntuyu ortaya çıkaran Bergama Müzesi Müdürlüğü uzmanları, bu yıl da bölgedeki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.



Bergama'nın ve müzenin ziyaretçi sayısı giderek artıyor.



"MİSAFİR PROFİLİ GENİŞLEYECEK"



Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, Bergama ve çevresinde yapılan çalışmaların dünyaya duyurulması, bilimsel çevrelere sunulması ile Antik Çağ'ın en önemli metropollerinden sayılan alana ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



Müzeyi 2022 yılının ilk yarısında 180 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ustura, "Bu yılın ilk 6 ayında ise 300 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Her sene ziyaretçi sayımızda artış var. Kültürel anlamda yaptığımız kazılar, alanda yapılan restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları ziyaretçinin beklentisini, ilgisini ve merakını artırıyor" dedi.



Ustura, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünü Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu ve ABD'den gelenlerin oluşturduğunu, yerli ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti.



Yerli ziyaretçilerin ilgisinin de sevindirici olduğunu dile getiren Ustura, "Kendi vatandaşımızın da kültürel yerlere, ören yerlerine, müzelere olan merakının fazlalaştığını görebiliyoruz. Bu, son derece önemli. Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla misafir profilimizin daha da genişleyeceğini biliyoruz" diye konuştu.



YAKIN ÇEVREDE MOZAİKLER BULUNDU



Ustura, Bergama Müzesi Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Çandarlı'daki Pitane Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarının sürdüğünü, burada mozaikli bir yapıya rastladıklarını söyledi.



Pitane Antik Kenti'nin yayılım alanlarını ortaya çıkarmaya başladıklarını ifade eden Ustura, bu bölgenin de kültür turizminde önemini artıracağını düşündüklerini belirtti.

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