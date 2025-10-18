Beyoğlu'nda Molla Çelebi Camii restore ediliyor

Beyoğlu Fındıklı'daki Meclis-i Mebusan Caddesi'nde 1586 yılında Mimar Sinan tarafından Molla Çelebi Camii inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapan Mehmet Vusuli Efendi'nin yaptırdığı cami, tarih boyunca birçok yangın ve deprem gördü. 1723- 1724 yıllarında ve 1822 yılında da bir yangında hasar alan cami 1822 yılında kapsamlı bir onarım geçirdi. 1984 ve 2001 yılları arasında minaredeki statik sorunlar giderilerek kurşun örtüsü değiştirildi. 2013 yılında bir restorasyon çalışmalarıyla yenilenen Molla Çelebi Camii'nde 24 Mart tarihinde gece saatlerinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

439 yıllık cami yine bir yangınla daha tahrip oldu. Hasar alan tarihi camide Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başladı. İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan Molla Çelebi Camii, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılacak.

Molla Çelebi Camii'nin minaresinde yangın Haberi Görüntüle