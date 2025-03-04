Beyzade Efendi Konağı restore ediliyor

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem bölgesindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlimiz merkez Altunkuşak köyünde bulunan tarihi Beyzade Efendi Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kahramanmaraş depremi sonrası başlattığı restorasyon projesi kapsamında yeniden ayağa kaldırılıyor. Depremin zarar verdiği tescilli yapıları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen bu proje, Elazığ’ın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacak. Beyzade Efendi Konağı, bölgenin tarihi ve mimari dokusunu yansıtan en değerli yapılardan biri. Yılların yıpratıcı etkilerine ve depremin zararlarına rağmen, bu restorasyon çalışmasıyla eski görkemine kavuşturuluyor. Çalışmalar tamamlandığında konak, sadece kültürel kimliğimizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de artıracaktır. Tarihi mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında yürütülen bu değerli çalışmalardan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımı iletiyorum'' dedi.