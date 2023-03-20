Bin yıllık mumyalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

"SAHİL ŞERİDİNDE YAŞAMIŞ OLABİLİR"



Rahibenin Mısır tarzında sargılama tekniğiyle mumyalandığına dikkati çeken Ünlüler, "Başında örtü bulunması ve kilise içerisine gömüldüğü için rahibe olduğu düşünülmektedir. Saçlarının da sarı olması nedeniyle 'sarışın mumya' olarak adlandırılmıştır. Mumya üzerinde el dikişli bir elbise ve başında örtü bulunmaktadır. Sarı saçları, kaşları ve kirpikleri hala ilk günkü canlılığını korumaktadır. Sırt üstü pozisyonda olup, sağ kolu göğsünün üzerine, sol kol göğüs altına doğru uzatılmış olup, sağ elinde ipek bir mendil bulunmaktadır. Mumya üzerinde röntgen çekiminde, sağ ve sol kalça kemiklerinin birleşim yeri olan mafsal kısmının kapalı olması nedeniyle doğum yapmadığı anlaşılmıştır. Bilindiği üzere rahibeler münzevi yaşamı tercih ederlerdi, bebek yapmazlardı. Ölüm nedeninin solunum yolu rahatsızlığı olabileceği düşünülmektedir. Saç örneğine göre ise denizel ürünler tükettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sahil şeridinde yaşamış olduğu düşünülmektedir" dedi.

Aksaray sınırları içerisindeki Çanlı Kilise'de bulunan 4 çocuk mumyasının ise sırt üstü pozisyonda olup, elleri göğüsleri üzerinde bağlandığını işaret eden Ünlüler, mumyaların üçünün üzerinde 2-3 katlı giysiler bulunduğunu, 4 çocuk mumyasının Bizans Dönemi'ne ait olup, kiliseyle beraber milattan sonra 10-11. yüzyıla tarihlendirildiğini ifade etti.

