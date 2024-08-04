Birgi "sürdürülebilir turizm destinasyonu" olma yolunda

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 2012'de giren, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünce 2022'de "Dünyanın En İyi Köyleri" arasında gösterilen Birgi; Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden kalma izler taşıyor. Mimari dokusunu asırlarca koruyan mahalle, bu özellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi'de Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyince (GSTC) değerlendirme çalışmaları yapıldı. GSTC Direktörü Dr. Mihee Kang ile beraberindeki uzmanlar, 7 asırdır mimari dokusunu koruyan Birgi'nin GSTC Destinasyon Kriterleri'ne uygunluğunu inceledi. GSTC uzmanları, Birgi'de yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektöründen temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan turizm paydaşlarıyla görüşmeler yaptı, saha gezileri düzenledi.

Uzmanların hazırlayacağı rapor doğrultusunda Birgi'de, sürdürülebilir turizm destinasyonu olma yolunda yapılması gerekenler belirlenecek. Birgi, sürdürülebilir turizm destinasyonu olarak belirlendiğinde, turizm faaliyetleri çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik taşıma kapasitesine göre yönetilecek.



BM Dünya Turizm Örgütünün göstergeleri alınan GSTC Destinasyon Kriterleri, sürdürülebilir destinasyon yönetimi oluşturma, yöre halkı için sosyal ve ekonomik fayda, ziyaretçilere ve kültürel mirasa yönelik fayda ile çevreye olan faydayı en üst düzeye çıkarma, olumsuz etkileri en aza indirme etrafında şekilleniyor.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖNCÜLÜK ETMEKTEDİR"



Dr. Mihee Kang, AA muhabirine, Birgi'nin korunmuş mimari yapılarının kendisini inanılmaz derecede etkilediğini söyledi.



Kang, konseyin amacının doğa ve çevreyle uyumlu turizmi desteklemek, küresel standartlar çerçevesinde özel sektör ve kamu kurumları arasında işbirliği sağlayarak destinasyonlarda sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunmak ve iyi uygulamaları arttırmak olduğunu ifade etti.



Turizm paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik dengeli çözümlere odaklandıklarını belirten Kang, "Sürdürülebilir turizmin iki etkeni var. Birincisi, gelecek nesillere şu an tadını çıkardığımız bütün varlıkları bırakmak, ikincisi ise farklı paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Örneğin endüstrinin, yerel halkın farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bunların hepsini nasıl dengeli bir şekilde ele almamız gerektiğine odaklanıyoruz." diye konuştu.



GSTC Direktörü Kang, sürdürülebilir turizmde Türkiye'nin inanılmaz bir başarı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye, sürdürülebilir turizm yolculuğuna çıktı ve buna bütün turizm sektörünü dahil etti. Otellerde başlattığı sertifikasyon süreciyle küresel standartlara uyumlu hale getirilmesini sağladı. Bu program karşısında tabii ki küresel anlamda bir sürü ülke şaşkınlığa uğradı. Bu anlamda sürdürülebilir turizmde Türkiye, dünyaya öncülük etmektedir. "



"BİRGİ'NİN İYİ BİR MODEL OLACAĞINI UMUYORUM"



Mihee Kang, Birgi'nin kültürel anlamda korunmuş varlıklarıyla etkileyici olduğunu dile getirerek, "Kamu sektörünün ve yerel halkın işbirliğiyle korunmuş. Bu anlamda çok büyük bir potansiyel var ancak ilerleyen dönemlerde sadece kamu sektörünün değil çeşitli paydaşların katılımlarıyla birlikte bu sürece devam edilmesi gerekiyor. Çeşitli bakanlıklar öncülüğünde farklı paydaşlarının katılımıyla Birgi'nin iyi bir model olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

