Bitlis Hizan'daki taş evler yüzyıllara meydan okuyor

Bitlis’in Hizan ilçesindeki köylerde yer alan 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

’in Hizan ilçesine bağlı köylerde bulunan 300 yıllık taş ve ahşap yapılardan oluşan 2-3 katlı evler, dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu tarihi evler, taş işçiliği ve geleneksel yapısıyla dikkat çekerken turistlerin, fotoğraf tutkunlarının ve doğa yürüyüşçülerinin ilgisini çekiyor.

Bitlis Hizan'daki taş evler yüzyıllara meydan okuyor - 1

Yığma taşlardan inşa edilen, dar sokakları, ahşap kapıları, bağ ve bahçeleriyle köyler, ilçeye farklı bir doku katıyor.

