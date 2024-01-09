Bitlis’in tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı

Dere Üstü Islah Projesi kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Yapılan restorasyon ve dere ıslahının ardından ışıklandırma çalışmaları da başladı. Şehir içindeki 1400 metrelik dere geçişinin tamamının aydınlatılacağı projede 250 metrelik alan ışıklandırılıp denemeleri yapıldı. Gelecek sezon tamamlanacak olan ışıklandırma ile Bitlis yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.