Bitlis'teki Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi yeniden açıldı
Bitlis'te Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi, restorasyonları tamamlanarak yeniden açıldı. Bölgenin önemli yapılarından biri olan Hüsrevpaşa Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.
Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi açıldı, 6 ilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları da yerinde inceleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, bölge için maneviyatı yüksek olan Siirt'e bağlı Ziyaret Beldesindeki Hazret-i Veysel Karani Cami ve Türbesinde de çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
Hazret-i Veysel Karani camisinin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını, türbedeki çalışmaların ise yıl sonunda tamamlanarak ziyarete açılacağını belirten Ali Osman Ayan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 6 ilde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında önemli projeler tamamlandı. 2022 yılında başlatılan restorasyon süreci çerçevesinde Bitlis'te yer alan Hazo hanı, hacı Begiye Camiinde çalışmalar başarıyla tamamlanarak ibadete açıldı" dedi.
HÜSREV PAŞA HAMAMI'NDAKİ RESTORASYON SÜRÜYOR
Ayan, sözlerine; "Hüsrevpaşa Hamamı'nda ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan yeni yapısal durumlar nedeniyle statik projeler revize edildi. Bu projelerin onay süreci halen devam ederken, koruma kurulundan alınacak onayın ardından restorasyon çalışmalarına yeniden başlanması planlanıyor. Hedeflenen takvime göre Hüsrevpaşa Hamamı'nın restorasyonunun 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor" diye devam etti.
"Restorasyon sürecinin ardından, valilik, belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortak kararı doğrultusunda hamama kazandırılacak yeni fonksiyon belirlenecek" diyen Ayan, "Hazo Hanı için de yeni fonksiyonuna ilişkin karar da aynı doğrultuda şekillenecek ve ilgili müdürlük tarafından uygulamaya geçirilecek" ifadelerini kullandı.
Ali Osman Ayan; Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta restorasyon ve yeni cami inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizdi.
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