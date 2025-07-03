Bitlis'teki Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi yeniden açıldı

Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi açıldı, 6 ilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları da yerinde inceleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, bölge için maneviyatı yüksek olan Siirt'e bağlı Ziyaret Beldesindeki Hazret-i Veysel Karani Cami ve Türbesinde de çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.



Hazret-i Veysel Karani camisinin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını, türbedeki çalışmaların ise yıl sonunda tamamlanarak ziyarete açılacağını belirten Ali Osman Ayan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 6 ilde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında önemli projeler tamamlandı. 2022 yılında başlatılan restorasyon süreci çerçevesinde Bitlis'te yer alan Hazo hanı, hacı Begiye Camiinde çalışmalar başarıyla tamamlanarak ibadete açıldı" dedi.