Bitlis'teki Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık Kef Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un başkanlığında yürütülen kazılarda elde edilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları kentin tarihine ışık tutuyor. Kalede yürütülen arkeolojik kazılarda zeminine tamamen ulaşılan salon, mutfak olduğu düşünülen oda, mühür baskıları, seramik, süs eşyası, ocak, hayvan kemikleri, kül ve mimari yapı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Coşkun, bu yılki kazıları kaledeki büyük salon kısmında yoğunlaştırdıklarını anlattı ve şöyle dedi: "Özellikle yukarı salonu tamamen ortaya çıkardık. Mühür baskılarımız, seramik, taş aletleri, süs eşyaları, büyük bir duvara bağlantılı ocak olabileceğini düşündüğümüz bir alan ve burada kül ile hayvan kemikleri tespit ettik."