Bitlis'teki tarihi Hazo Hanı aslına uygun restore edildi

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in önemli tarihi yapılarından olan ancak zamanla harabeye dönüşen Hazo Hanı, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün üç yıl süren restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.



Tarihi İpekyolu güzergahındaki konumuyla geçmişte ticaret merkezi, konaklama ve hayvanların beslenildiği yer olarak kullanılan han, mimari dokusuna uygun restore edildi.

Kolonları depreme karşı güçlendirilerek çelik takviye edilen, ahşap pencere takılan, düşen ve kırılan taşların yerine yenilerinin eklendiği handa, aydınlatma sistemi, mekanik tesisat, sıva ve zemin yenilendi.



Su basmasına karşı drenaj çalışmasının yürütüldüğü han, restorasyonunun tamamlanmasının ardından turizme açıldı.