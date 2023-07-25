Bodrum’un su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkartılıyor

Bodrum’un birçok bölgesinde dalış yapan usta yönetmen, bu dalışlarda elde ettiği görselleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin de arasında olduğu kurumların desteğiyle kitap ve belgesel haline getirdi.

Tahsin Ceylan, Bodrum’un daha çok karadaki yaşamıyla gündeme geldiğini ancak suyun altında da sessiz bir dünya olduğunu söyledi.