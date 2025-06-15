Bolu Antik Stadionu turizme kazandırılıyor

Bitinya bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ilk antik stadion olma özelliğini taşıyan yapı, kazıların ardından arkeopark ve ziyaretçi merkezi olarak düzenlenecek.

Claudiopolis Antik Kenti'nin Akropolis bölgesinde yer alan ve Roma İmparatoru Hadrianus adına MS 2-3'üncü yüzyıllarda inşa edildiği bilinen Bolu Antik Stadionu, tarihi ve mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Bitinya bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ilk antik stadion olma özelliğine sahip yapı, yaklaşık 187–192 metre uzunluğunda "U" planlı olarak inşa edilmiş durumda. Günümüze ulaşan 94 buçuk metrelik oturma sıraları ve kısmen korunabilen koşu yolu ile Bolu şehir merkezinde ayakta kalan tek büyük antik yapı olarak öne çıkıyor.



ARKEOPARK OLACAK

2008 yılında yapılan kurtarma kazılarıyla keşfedilen stadion, 2022 yılında Bolu Arkeoloji Müzesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle yeniden kazılmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalarla alanın çevresi ışıklandırıldı ve estetik bir gece görünümü kazandırıldı. Devam eden kazıların bu yıl içinde tamamlanması ve bölgenin arkeopark haline getirilerek ziyaretçilere açılması planlanıyor.

