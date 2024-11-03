Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ve çevresinde sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar, göl manzarası eşliğinde misafirlerini karşılıyor.

