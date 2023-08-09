Bolu Seben'deki hassas alanlar turizmde yeni rotalar oluşturacak

"BÖLGEMİZ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçenin, tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye’nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Solaklar Kaya Evleri’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kavak, “Yeşilin ve mavinin bütün tonlarını farklı zamanlarda idrak edebileceğimiz bir coğrafyaya sahibiz. Bölgemiz, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Burada bizim sosyal tesisimiz bulunuyor” diye konuştu.



Kavak, Seben’de 2021 yılında Türkiye’nin “ilk fosil ormanı” olma özelliği taşıyan Hoçaş Fosil Ormanı, 333 mağaradan oluşan Muslar Kaya Evleri ve Seylik Mağaraları’nın, bu yıl ise Kabak Köyü ile Solaklar Kaya Yerleşimi’nin kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini aktardı.