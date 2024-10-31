Bolu'nun Göynük ilçesinde sonbahar güzelliği

Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük, kültürel dokusuyla dikkat çekiyor.

Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.