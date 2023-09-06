Bolu'yu yaz tatilinde yaklaşık 430 bin turist ziyaret etti

Parklara gelen ziyaretçi sayısında 100 binden fazla artış yaşandığını aktaran Ergül, "Gidişatımız iyi. Geçen sene 1 milyonun üzerine çıkmıştık. Bu sene de 1 milyonu çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi. Ergül, Ege ve Akdeniz'de sıcaklardan bunalan tatilcilerin Karadeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini ifade ederek "Turizme kesinlikle olumlu etkisi var. Temmuz-ağustosta güneyde neredeyse durulmayacak kadar sıcaklıklar oldu. Tatilciler klimalı odalarda duruyordu. Burada ağustosta bile misafirler yorganla yattı. Biz yorganları kaldırmadık otellerde." diye konuştu.

Kentin, kolay ulaşım güzergahında kaliteli tesislere sahip bir rotasyon olduğunu anlatan Ergül, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri Bolu'ya beklediklerini sözlerine ekledi.

