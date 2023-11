Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Ziyaretçilerden Hatice İskender ise 14 yıldır Artvin'de yaşadığını, her mevsim Borçka Karagöl'e gelerek doğanın keyfini çıkardığını söyledi.



Borçka Karagöl'ün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü dile getiren İskender, "Şimdi de Trabzon'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için buraya geldik. Çok beğendiler. Ben de her geldiğimde hayran kalıyorum" diye konuştu.



İskender, sonbaharda ağaçların farklı renk almasıyla parkta güzel görüntüler oluştuğunu belirterek, "Kırmızının, sarının, turuncunun ve yeşilin her tonunu sonbaharda burada görebiliyorsunuz. Kışın da geldim, kar ağaçların üzerinde çok güzel görünüyor. Kışın burada piknik yapmak ayrı bir zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

"KARAGÖL ÇOK HUZURLU BİR ORTAMA SAHİP" Moğolistanlı turist Margad Erdene Munktur da Artvin'i ve Karagöl'ü ilk defa gezdiğini anlatarak, "Karagöl çok huzurlu bir ortama sahip. Artvin küçük, sakin ve huzurlu bir yer. Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi'ni de gezdim gördüm" dedi.



Tur rehberi Kader Aydın, "Borçka Karagöl doğasıyla insanları her mevsim büyüleyen bir yer. Ben neredeyse her mevsimde buranın güzelliğini gördüm. Sonbaharda renkler muazzam oluyor. Bu yüzden Karagöl'ü çok seviyorum. Artvin'in iklim çeşitliliğinin farklı olması, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel güzellikler insanı cezbediyor. Artvin zor coğrafyasıyla insanları etkileyen yerler arasında yer alıyor" dedi.