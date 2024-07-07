Bosna Hersek'te savaşta yıkılan tarihi Sinan Bey Camisi ibadete açılıyor

Caminin yanında bulunan Sinan Bey ve eşi Şemse Kadun'a ait mezar yerleri de yenilendi ve yapının çevre düzenlemesi aslına uygun olarak yapıldı. Proje kapsamında 16. yüzyılda inşa edilen caminin yıkımından sonra alanda bulunan kalıntıları da rekonstrüksiyon çalışmalarında kullanıldı.

Bosna Hersek 'in Cajnice şehrinde 1570'te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla ortadan kaldırılan tarihi caminin yeniden yapımı için 2016'da temel atma töreni düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliğinin de destek verdiği rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Gorajde Müftüsü Remzi Pitic yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamladıklarını ve caminin yeniden ibadete açılışı için hazır olduklarını söyledi.



Cuma namazıyla caminin yeniden ibadete açılacağını aktaran Pitic, "Burası cuma günü açılmayı hak ediyor. Cami yeniden ibadete açılacağı için Allah'a şükrediyoruz" dedi.

Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic, "Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice'nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül'deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.