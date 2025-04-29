Bosna Hersek'teki Sokolac Kalesi  zamana direniyor

Lüksemburg Kralı Sigismund ve Frankopan soyluları gibi önemli hükümdarlara ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde askeri üs olarak kullanılan kale, zamanla kaderine terk edildi.



Ancak 1899 yılında bölge şefi von Berks’in öncülüğünde restore edilerek turizme açıldı. Bugün efsaneler ve halk şarkılarıyla iç içe geçmiş olan Sokolac Kalesi, Krajina bölgesinin gururu ve kültürel mirasının sembolü olarak tarih meraklıları ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.