Bosna Hersek'teki Sokolac Kalesi zamana direniyor
Bosna Hersek’in Bihaç Vadisi ve Una Nehri üzerinde, Debeljaca Tepesi’nin doğu yamacında yer alan Sokolac Kalesi, etkileyici Orta Çağ mimarisi ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor.
İlk kez 1395 yılında kayıtlara geçen Sokolac Kalesi, inşa teknikleriyle 13'üncü yüzyıla tarihleniyor. Geniş iç avlusu, hakim donjonu, mazgal delikleri ve kapı kulesiyle geç Orta Çağ mimarisinin belirgin özelliklerini taşıyan kale, tarih boyunca hanedan mücadelelerine sahne oldu.
Lüksemburg Kralı Sigismund ve Frankopan soyluları gibi önemli hükümdarlara ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde askeri üs olarak kullanılan kale, zamanla kaderine terk edildi.
Ancak 1899 yılında bölge şefi von Berks’in öncülüğünde restore edilerek turizme açıldı. Bugün efsaneler ve halk şarkılarıyla iç içe geçmiş olan Sokolac Kalesi, Krajina bölgesinin gururu ve kültürel mirasının sembolü olarak tarih meraklıları ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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