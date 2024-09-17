Brugge sakinleri, turist yoğunluğundan şikayetçi

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olarak yoğun turist çekiyor. Merkezi UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Brugge, UNESCO tarafından "yüzyıllar boyunca evrim geçirirken tarihi dokusunu koruyan Orta Çağ tarihi yerleşimlerinin olağanüstü bir örneği" olarak tanımlanıyor. Kentin tarihi merkezi olarak bilinen "Grote Markt", 13'üncü yüzyıldan bu yana süreklilik arz eden bir kentsel yaşamı yansıtıyor.



Gotik mimariyle yapılan binaları, arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Brugge'de halk bu durumdan biraz şikayetçi. Bu nedenle Venedik, Dubrovnik, Amsterdam, Barcelona gibi Avrupa kentlerinden sonra 120 bin nüfuslu Brugge de "turist fazlası" ile mücadele etmeye hazırlanıyor.



Fikir ilk olarak 2019'da Belediye Başkanı Dirk De fauw tarafından dile getirildi. De fauw, önlem alınmazsa kentin "Disneyland'a dönüşeceğini" söyledi.



Brugge Belediyesi 2019'dan beri turist sayısını azaltmak, kenti günübirlik geziler yerine birkaç günlük kültür ve gastronomi turlarıyla kaliteli turizmin adresi haline getirmek için çeşitli önlemlere başvuruyor. Son olarak, yaygın kısa süreli konaklama platformu Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar alındı. Daha öncesinde kent merkezinde yeni otellerin inşası yasaklanmış, kentin limanı Zeebrugge'e yanaşabilecek kruvaziyer gemi sayısı 2'ye düşürülmüş, kentle ilgili tanıtıcı reklamlar geri çekilmişti.



100 KENT SAKİNİ BAŞINA GÜNDE 131 TURİST



Brugge Belediyesinde turizmden sorumlu meclis üyesi Mieke Hoste, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyadan turist çeken kenti 2023'te 8,3 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Hoste'nin paylaştığı verilere göre, şehirde 100 kent sakini başına günde 131 turist düşüyor.



138 kilometrekarelik kentte turizm faaliyeti 4,4 kilometrekarelik tarihi merkezde ve genellikle 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Kenti 2023'te ocak ayında 588 bin, şubatta 618 bin, martta 651 bin, nisanda 960 bin, mayısta 950 bin, haziranda 797 bin, temmuz ve ağustosta 1 milyon, eylülde 823 bin, ekimde 803 bin, kasımda 645 bin, aralıkta 1,2 milyon civarı turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin üçte ikisi günübirlikçilerden oluşuyor.



2016, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında kentte turizmle ilgili anketlere göre Brugge sakinleri, giderek daha az oranda hayatlarından memnun olduğunu bildiriyor.



Geçen yıl halkın yüzde 71'i turistler nedeniyle kentin özellikle belli yerlerinde rahat hissetmediklerini, yüzde 59'u turistlerin kentin yaşanabilirliğini azalttığını, yüzde 70'i turizmin kenti daha pahalı hale getirdiğini, yüzde 74'ü turizmin kentte trafik problemlerine yol açtığını, yüzde 68'i turizm nedeniyle başka kente taşınmak istediğini ifade etti.

