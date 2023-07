Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçileri mest ediyor

Tur rehberi Ayla Tuncer de lavantalar geç açtığından turlara bu ayın başında başlayabildiklerini dile getirerek, “Geç açtı ancak güzel açtı. Lavantanın yanında burada doğayı korumak amaçlı faaliyetler de yürütülüyor. Aynı zamanda lavantaların Burdur Gölü’nün kenarında olması açısından burası diğerlerinden ayrılıyor” ifadelerini kullandı.



Tuncer, Türkiye’nin her tarafından lavanta bahçelerine talep olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle şimdi lavanta zamanı olduğu için oldukça yoğun bir talep var, ülkenin her tarafından geliyorlar” dedi.



İzmit’ten gelen Ayşe Altunezen de lavanta bahçelerini ve Salda Gölü’nü görmeye geldiklerini dile getirerek, “Lavanta bahçeleri çok güzel, çevrede o kadar çok lavanta bahçesi var ve mis gibi kokuyor her taraf. Lavantanın yağının bir çok rahatsızlığa iyi geldiğini de biliyoruz. Buraların mis gibi kokması her yerin mora boyanması çok güzel” değerlendirmesinde bulundu.



Yeni evli Fatma ve Ahmet Korkmaz çifti de balayı gezilerini lavanta bahçelerinde geçirdiklerine değinerek “Gerçekten çok merak ettiğimiz bir yerdi. Bu kadar güzel açtığını ilk defa görüyorum. Çok verimli ve güzel gözüküyorlar, gelmemize değmiş” dedi.



Ziyaretçilerden Serpil Onay da lavanta bahçelerine daha önceden de geldiğini ancak bu sene lavantaların muhteşem gözüktüğünü aktardı.