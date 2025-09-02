Burdur'daki İnsuyu Mağarası'na ziyaretçi akını

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, mağaranın kapalı bölümlerinde başka tatlı su gölleri daha bulunuyor. Ayrıca yapılan su altı dalışlarıyla 21 metre derinlikte 3 doğal tünel keşfedildi. Yer altı yapısı ve güneş ışığının mağaraya ulaşamaması nedeniyle dışarıdaki sıcaklık içeriyi etkilemediği için yaz aylarında hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği Burdur 'da mağara içi sıcaklık 14 derecelere kadar düşüyor.

İnsuyu Mağarası'nda birçok göl bulunduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay, "Mağara, Büyük Göl'den sonra turizme kapalı olan alanda 10 kilometre uzunlukta devam ediyor ve Kızılin Mağarasıyla da bağlantılı olduğu tahmin edilmekte. İnsuyu Mağarası'nın turizme açılmasıyla buradan çıkan suyun şeker hastalığına iyi geldiği dilden dile dolaşmış ve Türkiye'de ve dünya çapında bu durum ün salmıştır" dedi.



KURAKLIK NEDENİYLE SU KALMADI



Mağara ilk açıldığında Büyük Göl'de su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu, bu dönemde içerisinde botla gezinti yapılabildiğini ve bilimsel çalışmaların bot üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Koçıbay, yaşanan kuraklık nedeniyle Büyük Göl ve diğer göllerde artık su kalmadığını dile getirdi.



Mağaranın içinde sıcaklığın yaz aylarında 14-15 derece olduğunu anlatan Koçıbay, "Burdur'da hava sıcaklığı 35 dereceyi gösterirken şu anda içeride 14 dereceyi. Serinlemek isteyenleri, sıcaktan bunalan insanlarımızı İnsuyu Mağaramıza bekliyoruz" dedi.



Koçıbay, bu yıl mağarayı 49 bin 730 kişinin ziyaret ettiğini, en fazla ziyaretçinin ise 15 bin 730 ziyaretçi ile ağustos ayında geldiğini bildirdi.