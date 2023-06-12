Bursa'da tarihi Turgut Alp Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı ve türbe yeniden ziyarete açıldı. Açılış programı, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Atlı gösteriler ile geleneksel okçuluk ve mehteran gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, açılışta yaptığı konuşmada, İnegöl ve Bursa'nın binlerce yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bursa'nın bu yönüyle Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden, belki de en önemlilerinden biri olduğunu belirten Canbolat, "Bu coğrafya öyle bir medeniyetin doğuşuna vesile oldu ki o medeniyetin kodları imar ve ihyadan oluşmaktadır. Bugün İnegöl Belediyemizin yaptığı gibi restore edilen yapılar, kültürümüzün en önemli belgeleridir. Bu eserlerin ayakta kalması kent kimliğini oluşturmada da büyük önem arz etmektedir" dedi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise türbenin Turgutalp Mahallesi'nde, Turgut Alp’in metfun bulunduğu topraklarda olduğunu hatırlattı.



Burada tarihe saygı ve geçmişi yad etmek adına yenileme çalışması yapıldığını vurgulayan Taban, "Turgut Alp İnegöl'ün fatihidir. Dolayısıyla bu coğrafya Osmanlı'nın kuruluşuna da şahitlik etmiş coğrafyadır. Özellikle beylikten devlet aşamasına geçişte bu topraklarda ilk kale fetihleri yapılmış. Bugün hem Turgut Alp'i yad ediyoruz hem de restore edilen türbenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerek Valiliğimizin katkılarıyla yaklaşık 11 dönümlük arazide bulunan türbeyi orijinal haliyle ayağa kaldırmış olduk. Turgut Alp’in torunları olarak onlara layık olmak, onların geçmişte yaptıklarını bizler bugün daha iyi hissederek geleceğe de daha iyi yön verebilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

