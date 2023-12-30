Bursa'daki doğal yaşam merkezi yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bu ahşap evleri doğa turizminde iyi bir lokasyon oluşturmak için inşa ettiklerini söyledi. İlçenin yüzde 72'sinin ormanlardan oluştuğunu belirten Aykurt, bu tür projelerin ilçeye birçok açıdan katkı sağladığını anlattı. Orhaneli'nin Bursa merkeze 35-40 dakikalık uzaklıkta yer aldığını kaydeden Aykurt, şöyle konuştu:



"Şehir gürültüsünden, egzoz kokusundan kurtulmanın en güzel yöntemi dağ yöresine gelip Orhaneli'nde konaklayarak zaman geçirmektir. Yılbaşına 10 gün kalmadan rezervasyonlarımız tamamlandı. 16 bungalov evimiz şu anda tamamen dolu. Yılbaşında gelen insanlar inşallah burada yeni yıla mutlu ve huzurlu girer. Yılbaşındaki yoğunluk bize şunları da gösterdi ki bungalovlara önemli düzeyde bir talep var. Bu talebi de göz önünde tutarak yeni bungalov evlerimizi hızla inşa ediyoruz. Yeni evlerimizle beraber 45 bungalov, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak."

