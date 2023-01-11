Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kentte turizm konusundaki istatistiklerin eline yeni ulaştığını ve rakamlardan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusunda güzel işler yaptıklarını ve bu nedenle birçok ülkeden insanları ağırladıklarını vurgulayan Aktaş, "Bursa'da konaklayan turist sayısı 2021 yılında 1 milyon 339 bin 617, 2022'de bu rakam 1 milyon 958 bin 633'e çıkmış, yüzde 47,8'lik bir artış var" dedi.



Aktaş, yabancı turist sayısına ilişkin şunları söyledi:



"Türk Dünyası Kültür Başkentliği nedeniyle 8 ülkede tanıtımlar yapma fırsatı bulduk. Bir kısmına ben de katılma ve iş adamlarıyla, ticaret odalarıyla görüşme fırsatları bulduk. Konaklama süreleri, hep şikayet ettiğimiz konulardan biri, yüzde 46,2 yani neredeyse 1,5 kat artmış. Yani önemli gelişmeler olacak bununla alakalı da. Kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış söz konusu, yabancıların konaklama süresiyle alakalı yüzde 136'lık bir artış söz konusu. Sanayi, turizm, spor ve kültür-sanatla alakalı hep farkındalık oluşturan ve şehrin pastasını büyütecek çalışmalara ima atmaya çalışıyoruz."