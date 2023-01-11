Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış olduğunu söyledi.

Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada?)

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı (Türkiye kaçıncı sırada?)

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

Kültür ve Bakanı Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kentte turizm konusundaki istatistiklerin eline yeni ulaştığını ve rakamlardan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusunda güzel işler yaptıklarını ve bu nedenle birçok ülkeden insanları ağırladıklarını vurgulayan Aktaş, "Bursa'da konaklayan turist sayısı 2021 yılında 1 milyon 339 bin 617, 2022'de bu rakam 1 milyon 958 bin 633'e çıkmış, yüzde 47,8'lik bir artış var" dedi.

Aktaş, yabancı turist sayısına ilişkin şunları söyledi:

"Türk Dünyası Kültür Başkentliği nedeniyle 8 ülkede tanıtımlar yapma fırsatı bulduk. Bir kısmına ben de katılma ve iş adamlarıyla, ticaret odalarıyla görüşme fırsatları bulduk. Konaklama süreleri, hep şikayet ettiğimiz konulardan biri, yüzde 46,2 yani neredeyse 1,5 kat artmış. Yani önemli gelişmeler olacak bununla alakalı da. Kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 143'lük bir artış söz konusu, yabancıların konaklama süresiyle alakalı yüzde 136'lık bir artış söz konusu. Sanayi, turizm, spor ve kültür-sanatla alakalı hep farkındalık oluşturan ve şehrin pastasını büyütecek çalışmalara ima atmaya çalışıyoruz."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...