Buzla kaplı Kura Nehri tamamen çözüldü
Ardahan'dan geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplanmıştı. Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı nehir çözüldü.
Göle’de doğup, Ardahan’dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını dolaşarak Hazar denizine dökülen Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.
Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.
Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.
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