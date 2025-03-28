Buzla kaplı Kura Nehri tamamen çözüldü

Ardahan'dan geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplanmıştı. Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı nehir çözüldü.

Buzla kaplı Kura Nehri tamamen çözüldü

Göle’de doğup, ’dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını dolaşarak Hazar denizine dökülen Kura Nehri'nin  büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.

Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.

Buzla kaplı Kura Nehri tamamen çözüldü - 1

Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.

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