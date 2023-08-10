Çakırkaya Manastırı ilgisizlik nedeniyle kuşlara yuva oldu

"BAKIMA İHTİYACI VAR"

Devlet eliyle yapının restore edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz Hünkar da, “Aslında muhteşem bir yer ama bakıma ihtiyacı var hem yolunun hem de iç kısmı çok fazla deforme olmuş. Buranın tanıtımı yapılsa gerçekten ilgi çekecek bir yer ama bakıma ihtiyacı var. Bunlar inşallah devlet eliyle yapılır” diye konuştu.