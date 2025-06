Çakırlar Korusu'ne ziyaretçiler akın ediyor

Atakum ilçe merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Çakırlar ‎Korusu'ndaki "Subasar Ormanları" ile Çakırlar Mahallesi ormanları, yazın gelmesiyle yeşile büründü. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Çakırlar Korusu, her mevsimde farklı renk tonları sergiliyor.



Dişbudak, kara gürgen, doğu gürgeni, meşe, Akdeniz defnesi, geyik dikeni, papaz külahı, barut ağacı gibi türlerin bulunduğu ve farklı tonların görülebildiği orman, bu dönemde fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Trabzon'dan gezmek için gelen Muhammet Topal, Çakırlar Korusu'nun doğa harikası olduğunu ve dikkati çektiğini söyledi.



Samsun için önemli bir turizm mekanı olduğunu dile getiren Topal, "Çok doğal, çok organik bir yapı. Herkesin gelip gezmesini, görmesini tavsiye ederim. Ailemle geldim, çocuklar da çok beğendi." dedi.



Bursa'dan gelen Esma Kızıl ise liseden arkadaşlarıyla gezdiklerini belirterek, "Burayı merak ediyorduk. Çok muazzam bir yer, çok beğendim. Buradaki manzara muhteşem, çok cezbetti beni. Fotoğraf çekilmeyi çok seven biriyim, eşimle gelmem gerekiyor. Burada düğün çekimleri, sünnet çekimleri, aile çekimleri de çok güzel olur, güzel bir yer." ifadelerini kullandı.