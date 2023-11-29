Çalkara Şelalesi'nde sonbaharın son günleri

Yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Bilecik'teki Çalkara Şelalesi sonbahara veda etmeye hazırlanıyor.

Çalkara Şelalesi'nde sonbaharın son günleri

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Çalkara Şelalesi, sonbaharda çevresindeki ağaçların sararan yapraklarının oluşturduğu renk tonlarıyla bütünleşti.

Sündiken Dağları’nın yamaçlarında 520 metre rakımdan vadi tabanına dökülen şelalenin suyu, irili ufaklı şelaleler sistemine dönüşerek kademeli olarak Sakarya Nehri’ne akıyor.

Çalkara Şelalesi'nde sonbaharın son günleri - 1

Bilecik’e 56, İnhisar’a 7,5 kilometre uzaklıkta yer alan şelalenin ziyaretçileri, araçlarını park edip patikada birkaç kilometre yürüyerek ulaşabiliyor.

Yaprakları sararan meyve ağaçlarının arasında sonbahara veda etmeye hazırlanan doğal güzelliklere sahip şelale, dronla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...