Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu

Sakarya'nın 900 rakımlı Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.



Zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafi tescilli kestane balının üretildiği Çam Dağı bölgesi, Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki güzergahı kullanan sürücülere kartpostallık manzaralar eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.



Fotoğraf tutkunlarından da ilgi gören renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, havadan da görüntülendi.