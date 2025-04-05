Çanakkale Deniz Müzesi'nde tarihe yolculuk

Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki, Çimenlik Kalesi, Piri Reis Galerisi, Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu, TCG Nusret Müze Gemisi, Uluçalireis Denizaltı Müzesi, Acar Botu ve Kartal İstimbotu gibi açık ve kapalı sergi alanları çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzenin Çimenlik Kalesi bölümü, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'nin bir bölümünü yazdığı yer olması itibarıyla büyük önem taşıyor. 18 Mart 1915'te savaşın en ateşli anlarında İngiliz Zırhlısı Kraliçe Elizabeth'ten atılan ve Çimenlik Kalesi'ne isabet eden top mermisi, kalenin dış bahçesinde sergileniyor.

Çanakkale Deniz Müzesi'nde 1927 yılında inşa edilen Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu'nda "Cumhuriyet Donanması" temalı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Uluçalireis Denizaltısı Odası olarak düzenlenen bir odasında, denizaltıya ait çeşitli objeler, gemi modeli ve isim levhası bulunuyor.



Kahraman Nusret Mayın Gemisi'ni yaşatmak amacıyla, 2009- 2010 yılları arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Nusret N-16 Gemisi, Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi Uluçalireis Denizaltı ve Acar Botu ile Kartal İstimbotu da Çanakkale Deniz Müzesi'nin en önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Çanakkale Deniz Müzesi’ne gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet burada incelemelerde bulundu. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, daha sonra Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan Atılay Denizaltısı’ndaki 39 denizci anısına yarın düzenlenecek 12 denizaltının geçiş provasını takip etti.