Çanakkale Kordon Boyu'ndaki ünlü Troya Atı'nın hikayesi

Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Troy" filminde Atinalı askerlerin içine gizlenerek Truva'yı ele geçirmesinin canlandırıldığı tahta at, yapılan protokollerin ardından 2004'te demonte hale getirilip 350 parçaya ayrıldı.



19 metre boyunda ve 12 ton ağırlığındaki simge at, 3 konteynere yüklendikten sonra Japonya üzerinden aktarmalı olarak gemiyle önce İtalya'ya, ardından Türkiye'ye taşındı.



Kordon Boyu'nda bulunan Morabbin Parkı'nın yanındaki alanda Alman ekibin de katıldığı çalışmalarda 4 kaidenin üzerine oturtulan "Troya Atı", yaklaşık 15 gün süren montajın ardından sergilenmeye başlandı.



Kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisini çeken at, sosyal medyada da Çanakkale'den en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.



Çanakkale Yat Limanı'ndaki teknelerin de bulunduğu alanda Truva Atı, FPV dronla kayda alındı.

