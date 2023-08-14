Çanakkale’de 2 bin yıllık antik liman kalpli pembe göle dönüştü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor.

Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

Çocukluğunda tuz gölü olarak geçen gölün kalp şeklini aldıktan sonra renginin de pembeye dönüşmesi sonrası son 10 yıldır popüler olmaya başladığını belirten Köyü Muhtarı Sadi Çalıkoğlu, “Dünyadaki 8 gölden birisi olduğu söyleniyor. Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden ziyaretçiler gölü ve rengini görmeye geliyor" dedi.