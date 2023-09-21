Çanakkale’de keşfedebileceğiniz 10 rota

Türkiye'nin kuzeybatısındaki tarihi ve turistik şehir Çanakkale'de gezilecek birçok ilginç yer bulunuyor. İşte Çanakkale'de gezilebilecek bazı önemli yerler:

Çanakkale Şehitleri Anıtı: Çanakkale Savaşı'nın anısına inşa edilen bu anıt, Çanakkale Boğazı'nın Eceabat ilçesinde bulunuyor. Hem tarihi hem de manevi bir öneme sahip. Anıtın yanındaki Seyit Onbaşı Anıtı da görülmeye değer.

Çanakkale Deniz Müzesi: Çanakkale'de bulunan bu müze, Çanakkale Savaşı'na ve denizcilik tarihine adanmış. Müze, savaşla ilgili tarihi eserler ve belgeler içeriyor.



Troya Antik Kenti: Çanakkale'nin güneyinde bulunan Troya, antik Yunan mitolojisinin önemli bir parçası. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkan kalıntılar ziyaretçilere sunuluyor.