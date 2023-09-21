Çanakkale’de keşfedebileceğiniz 10 rota

Türkiye'nin kuzeybatısındaki tarihi ve turistik şehir Çanakkale'de gezilecek birçok ilginç yer bulunuyor. İşte Çanakkale'de gezilebilecek bazı önemli yerler:
Çanakkale Şehitleri Anıtı: Çanakkale Savaşı'nın anısına inşa edilen bu anıt, Çanakkale Boğazı'nın Eceabat ilçesinde bulunuyor. Hem tarihi hem de manevi bir öneme sahip. Anıtın yanındaki Seyit Onbaşı Anıtı da görülmeye değer.
Çanakkale Deniz Müzesi: Çanakkale'de bulunan bu müze, Çanakkale Savaşı'na ve denizcilik tarihine adanmış. Müze, savaşla ilgili tarihi eserler ve belgeler içeriyor.
Troya Antik Kenti: Çanakkale'nin güneyinde bulunan Troya, antik Yunan mitolojisinin önemli bir parçası. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkan kalıntılar ziyaretçilere sunuluyor.
Assos Antik Kenti: Behramkale köyünde yer alan Assos, antik döneme ait kalıntıları ve Athena Tapınağı ile ünlü. Aynı zamanda Ege Denizi'nin muhteşem manzaralarını sunuyor.
Kilitbahir Kalesi: Çanakkale Boğazı'nın Avrupa kıyısında yer alan bu kale, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait. Tarihi kalıntıları ve manzarasıyla dikkat çekiyor.
Gelibolu Yarımadası Milli Parkı: Bu milli park, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgeleri içeriyor ve doğal güzellikleriyle ünlü. Ayrıca burada çok sayıda anıt ve şehitlik bulunuyor.
Küçükkuyu: Küçükkuyu, sahil kasabası olarak biliniyor ve sıcak mevsimde deniz, güneş ve plaj keyfi yapmak isteyenler için harika bir seçenek.
Adatepe Köyü: Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleri ile ünlü olan bu köy, sessiz bir tatil geçirmek isteyenler için ideal.
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